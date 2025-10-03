Athén külvárosait fenyegeti a napok óta tomboló erdőtűz, egy ember meghalt

400 négyzetkilométernyi területen csaptak fel a lángok vasárnap Görögország fővárosa környékén. Bár kedden a szél kedvezőbbre fordult, és a tűzoltók erőfeszítéseit siker koronázta, hogy több gócra szűkítették a tüzet, a neheze még hátra van.