Tavaly a 23 budapesti kerületből kilenc olyan volt, ahol csökkent a lakosságszám a városon belüli költözések eredményeként.
400 négyzetkilométernyi területen csaptak fel a lángok vasárnap Görögország fővárosa környékén. Bár kedden a szél kedvezőbbre fordult, és a tűzoltók erőfeszítéseit siker koronázta, hogy több gócra szűkítették a tüzet, a neheze még hátra van.
Franciaországban a peremen élők a társadalom kirekesztettjeinek érzik magukat és nem látnak esélyt a felemelkedésre. A mostani zavargások megosztják a társadalmat, de a többség inkább a rendőröknek ad igazat.