Kuszama halála után emlékkiállítássá vált az amszterdami életműtárlat

Alig néhány héttel Kuszama Jajoi halála után nyílt meg az amszterdami Stedelijk Museum nagyszabású életmű-kiállítása. A tárlat nemcsak a világhírű pöttyöket, tökszobrokat és tükörszobákat mutatja be, hanem azt a radikális, politikusan gondolkodó művészt is, aki performanszokkal és happeningekkel vált ismertté a hatvanas években.