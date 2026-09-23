Alig néhány héttel Kuszama Jajoi halála után nyílt meg az amszterdami Stedelijk Museum nagyszabású életmű-kiállítása. A tárlat nemcsak a világhírű pöttyöket, tökszobrokat és tükörszobákat mutatja be, hanem azt a radikális, politikusan gondolkodó művészt is, aki performanszokkal és happeningekkel vált ismertté a hatvanas években.
Kilencvenhét éves korában meghalt Kuszama Jajoi, a kortárs képzőművészet egyik legismertebb japán alkotója. A pöttyök, a tökök és a végtelen tükörszobák világhírű művésze sokáig az avantgárd peremén dolgozott, majd idős korára kiállítási rekordokat döntő világsztár lett.