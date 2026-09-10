Egyre inkább kifullad a lakásbérleti díjak emelkedésének üteme, augusztusra – a diákok albérletvadászata ellenére – országosan már csak 0,7, Budapesten 0,9 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak júliushoz képest. Szeptember elején a fővárosban 260 ezer forint volt a kiadó lakások átlagos bérleti díja, konrétan annyi, mint egy hónappal korábban.
Újabb csúcsot döntöttek a lakásbérleti díjak: az idén februárban átlagosan már 49,2 százalékkal drágábban lehetett egy lakást vagy házat kibérelni, mint 2015-ben, erre pedig a vonatkozó KSH-ingatlan.com lakbérindex számítása óta nem volt példa.
Bejelentést tesznek, jogvédőkhöz fordulnak, ellenállásra készülnek a várostól elszigeteltségben élő, máig rossz infrastruktúrájú negyed lakói.