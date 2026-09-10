A háború a lakbért is felnyomja

Újabb csúcsot döntöttek a lakásbérleti díjak: az idén februárban átlagosan már 49,2 százalékkal drágábban lehetett egy lakást vagy házat kibérelni, mint 2015-ben, erre pedig a vonatkozó KSH-ingatlan.com lakbérindex számítása óta nem volt példa.