Befagytak nyár végén az albérleti díjak, és még csak most jön a bérlakásprogram

KSH;lakbér;ingatlan.com;lakáskiadás;lakbéremelés;

2026-09-10 11:30:00 CEST

Egyre inkább kifullad a lakásbérleti díjak emelkedésének üteme, augusztusra – a diákok albérletvadászata ellenére – országosan már csak 0,7, Budapesten 0,9 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak júliushoz képest. Szeptember elején a fővárosban 260 ezer forint volt a kiadó lakások átlagos bérleti díja, konrétan annyi, mint egy hónappal korábban.

Éves összevetésben augusztusban országosan 5,0, Budapesten 5,2 százalékkal voltak magasabbak a lakbérek a KSH-ingatlan.com friss, ma közzétett lakbérindexe szerint. Az áremelkedés lassulását a havi szintű változás még szemléletesebben jelzi, ugyanis júliusban még 1,6, illetve 1,7 százalékkal drágultak az albérletek, augusztusban viszont, épp a diákbérlők megjelenésének idején mindenhol 1 százalék alá csökkent az emelkedés mértéke. Ez azt jelzi, hogy a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése egyelőre nem tudta érdemben megmozgatni a bérleti díjakat, szemben a korábbi évekkel, amikor több ezer forinttal ugrottak meg ilyentájt az átlagos összegek.

Az Otthon Start program is hatással van az albérletpiacra – mutatott rá Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A kedvezményes, mindössze 3 százalékos fix kamatozású hitel miatt a korábbiaknál többen vannak, akik a bérlés helyett most inkább lakást vesznek.

Ennek hatására csökken a kiadó lakások iránti kereslet, hiszen a bérlők egy részéből lakástulajdonos lett. A lassabban emelkedő lakbérek ugyanakkor a befektetési célú lakásvásárlások megtérülését is ronthatják, a bérbeadók egyre inkább versenyezni kényszerülnek a hosszú távú bérlőkért. Fontos mozzanat lesz a kormányzati lakáspolitika, a következő időszakban ugyanis tovább alakíthatja az erőviszonyokat a tervezett bérlakásprogram – mutatott rá Balogh László.

A kínálat mindeközben már hullámzó: szeptember elején Budapesten majdnem 10 ezer kiadó lakóingatlan szerepelt az ingatlan.com kínálatában, közel 10 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A megyeszékhelyeken ekkor több mint 4 ezer bérelhető ingatlanból válogathattak az érdeklődők, ami 15,6 százalékos éves visszaesést jelent. Az elmúlt hónapokban viszont bővült a kínálat; július elején országosan még 15,7 ezernél kevesebb kiadó lakóingatlan szerepelt az ingatlan.com oldalán, szeptember elejére viszont 16 ezer fölé emelkedett a számuk. Ez mintegy 4 százalékos növekedés.

Budapesten belül jelentős árkülönbséggel lehet lakást bérelni

Több külső pesti kerületben 200-220 ezer forint körüli lakbérekkel lehetett találkozni szeptember elején, amikor Budapesten a jellemző, azaz medián bérleti díj 260 ezer forint volt. Érdekesség, hogy ez ugyanannyi, mint augusztus elején, sőt, megegyezik az egy évvel korábban mérttel is. A fővároson belül több folyamat látható egyidejűleg.

Különleges a VI. és a VIII. kerület albérletpiaca – az előbbiben az augusztusi 290 ezerről szeptember elejére 280 ezer forintra, a VIII. kerületben 240 ezerről 229 ezer forintra csökkent a medián bérleti díj –, mert mindkét kerületben már létezik hatályos vagy hatályba lépő Airbnb-szabályozás, azaz korlátozott a rövid távú lakáskiadás. Napirendre került a kérdés a turizmus szempontjából is kedvező elhelyezkedésű, magas ingatlanárakkal pörgő I. kerületben is.

A vidéki egyetemvárosok árfolyama 200 ezer forint környékén mozog. Debrecenben 220 ezer, Veszprémben 210 ezer, Győrben, Kecskeméten és Szegeden 200 ezer, Pécsen 180 ezer forint körül alakultak a lakásbérleti díjak. A megyeszékhelyeket vizsgálva a legolcsóbbak közé tartozott Békéscsaba 120 ezer, Miskolc 125 ezer, Szolnok és Szekszárd pedig 130-130 ezer forintos kínálati középértékkel.