Mi történik? - Újabb leégett ház, újabb összeégett holttest

Az utóbbi időben - a hírek továbbadójának tapasztalatai szerint - rendkívüli módon megszaporodtak a tűzesetek, amelyek gyakran követelnek halálos áldozatokat. Karácsony környékén általában a figyelmetlen gyertyagyújtással magyarázzák a szakemberek a tragikus esetek bekövetkeztét, de most február végefelé járunk, és szinte naponta érkeznek a katasztrófavédelemtől ehhez hasonló hírek: