Dnyipróból halálos áldozatról, gyermekek sérüléséről érkezett jelentés, Kijevben épületek rongálódtak meg, teherautók égtek.
A tűz pontos keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálat indul.
A Heves vármegyei tűzoltók több mint két órán át oltották a tüzet, de a földszintes házban tartózkodó áldozat életét nem tudták megmenteni.
Több esetben riasztották a tűzoltókat patakokon kialakult villámárvizek miatt, Szombathelyen, Kenézen, Vasváron, valamint több Körmend és Szentgotthárd környéki településen pedig az utcáról és a mezőgazdasági területekről a házak udvarába, garázsokba és pincékbe beáramló esővíz okozott gondot.
A Párbeszéd társelnöke Facebook-posztban tételesen, fotóval válaszolt az ellene lejáratókampányt indított „Fidesz-birodalomnak”.
Többen hangos csattanásra figyeltek fel, mielőtt elszabadult a tüzes pokol.
A Human magazin szerkesztőségének tagjai a maguk módján teljesítették, amire utasították őket.
A jogalkotó mintha elfeledkezett volna arról, hogy a járványügyi korlátozások feloldásakor a társasházi közgyűlések szabályairól is rendelkezzen.
Többen szörnyethaltak amikor kiugrottak a magasabban lévő lakásuk ablakából vagy balkonjáról. Az áldozatok között három kiskorú gyermek van.
Az épületben egy ember tartózkodott, őt átadták a mentőknek.
Kiürítenek egy lakóépületet a németországi Wuppertalban, mert külső burkolata hasonló anyagból készült, mint a gyúlékony szigetelés miatt leégett londoni Grenfell Toweré - közölte kedden az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi város vezetése.
Két kézigránátot dobtak ismeretlen tettesek keddre virradóra egy lakóház udvarára Munkácson, a támadásban, amely egy héten belül a második ilyen eset volt a kárpátaljai városban, senki sem esett baja.
Az utóbbi időben - a hírek továbbadójának tapasztalatai szerint - rendkívüli módon megszaporodtak a tűzesetek, amelyek gyakran követelnek halálos áldozatokat. Karácsony környékén általában a figyelmetlen gyertyagyújtással magyarázzák a szakemberek a tragikus esetek bekövetkeztét, de most február végefelé járunk, és szinte naponta érkeznek a katasztrófavédelemtől ehhez hasonló hírek:
Hetvenkilenc embert menekítettek ki a tűzoltók egy négyemeletes szombathelyi lakóházból, amelynek tárolójában vasárnap hajnalban keletkezett tűz. A lakók közül négyen füstmérgezést szenvedtek, őket kórházba vitték - közölte honlapján a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Lakóház tetőszerkezete égett vasárnap hajnalban Budapest XI. kerületében; a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tüzet - közölte Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A prágai regionális fejlesztési minisztérium jóváhagyta a cseh főváros óvárosában egy sokat vitatott lakóépület felépítését. Mint a CTK állami hírügynökség jelentette, a tárca elutasította Prága város ezzel kapcsolatos kifogásait. A polgármesteri hivatal fenntartásait fogalmazta meg az építkezéssel kapcsolatban. Az épületet ugyanis a történelmi városrészben, egy kolostorhoz közel kívánják emelni.
Lakóháznak csapódott Mikepércs belterületén egy személyautó hétfőn, négyen megsérültek - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Összeomlott kedden egy nyolcemeletes lakóház Kairó egyik szegénynegyedében; a legfrissebb jelentések szerint tizennyolc ember a romok közt lelte halálát, további heten sérüléseket szenvedtek.
Éjjel robbanás történt, majd tűz ütött ki egy lakóházban Karcagon, a Zrínyi utcában - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi szóvivő. A tájékoztatás szerint a mintegy 100 négyzetméteres épületben lakó embert a közvetlen közelben lévő melléképületben találták meg a földön fekve, súlyos égési sérülésekkel.
Kigyulladt egy asztalosműhely Újfehértón. A lángok a szomszédos családi ház tetejére is átterjedtek, senkinek nem esett baja, de a ház lakhatatlanná vált - értesült a HavariaPress.