Drónokkal és rakétákkal támadtak az oroszok ukrán polgári és energia-ellátási célpontokra

2025-11-08 07:24:00 CET

Dnyipróból halálos áldozatról, gyermekek sérüléséről érkezett jelentés, Kijevben épületek rongálódtak meg, teherautók égtek.

Oroszország november 8-án éjjel dróntámadást hajtott végre Dnyipro városa ellen, egy ember meghalt és tíz másik megsebesült, köztük két gyermek is – számolt be a szombatra virradóra történtekről a The Kyiv Independent a helyi hatóságok jelentése nyomán. A városban egy emeletes ház több lakása is megsemmisült, tűz ütött ki, és az ukrán állami katasztrófavédelem jelentése szerint hat embert, köztük egy gyermeket kellett kórházba szállítani, a sérültek között egy 2 éves és egy 13 éves gyermek is van.

A mentési munkálatok zajlanak, tisztviselők szerint akár több áldozat is lehet a romok alatt. A támadás az ukrán városok elleni szélesebb körű támadás részeként történt az éjjel, és légiriadó volt Ukrajna középső és keleti régióiban ballisztikus rakétatámadások veszélye miatt is. Több órán keresztül robbanások hallatszottak Szumiban és Harkivban, Odessza és Poltava megyei településeken is.

Kijevben helyi idő szerint hajnali fél 5 előtti becsapódások robajáról számolt be a The Kyiv Independent tudósítója, a hatóságok megerősítették, hogy az ukrán főváros ellen ismét egy nagyszabású dróntámadást indítottak az oroszok. Vitalij Klicsko polgármester közölte, Pecserszkij negyedben dróntörmelékek becsapódása okozott tüzet, amit később eloltottak. A hatóságok később arról számoltak be, hogy négy kisteherautó is kigyulladt, két épület és a közelben parkoló autók is megrongálódtak.

Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy a tömeges dróntámadás az energia-infrastruktúrában is kárt okozott, emiatt több régióban is áramkimaradást jelentettek. Odessza megyében ballisztikus rakéta becsapódása miatt akadozott az energiaellátás. Mint azt a tárcavezető kifejtette, az ilyen orosz támadások célja, hogy a tél beálltával a lakossági ellátást megnehezítsék. – Október elején Ukrajna gáztermelő telephelyeinek mintegy 60 százalékát semmisítették meg tette hozzá Szvitlana Hrincsuk.