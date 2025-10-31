Óriásiak a vagyoni különbségek Magyarországon, a háztartások leggazdagabb felső tizedénél koncentrálódik a teljes lakossági vagyon 72 százaléka

Megszenvedték a magyarok a 2020 utáni inflációs válságot, nőttek a vagyoni egyenlőtlenségek. A szegények szegények maradtak, a gazdagok viszont még tehetősebbek lettek. A háztartások pénzügyi vagyonának alig 5 százalékát birtokolja a társadalom szegényebb alsó fele, a felső tizednél koncentrálódik a teljes vagyon 72 százaléka.