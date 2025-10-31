Megszenvedték a magyarok a 2020 utáni inflációs válságot, nőttek a vagyoni egyenlőtlenségek. A szegények szegények maradtak, a gazdagok viszont még tehetősebbek lettek. A háztartások pénzügyi vagyonának alig 5 százalékát birtokolja a társadalom szegényebb alsó fele, a felső tizednél koncentrálódik a teljes vagyon 72 százaléka.
Nacsa Lőrinc KDNP-frakciószóvivő szerint Varju László, a DK alelnöke sajtótájékoztatójával „olajat öntött a tűzre”.
A magyar háztartások GDP-arányos megtakarításai jelentősen növekedtek a 2008. évi válságot követően – áll a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eddigi legátfogóbb ilyen vonatkozású statisztikai információkat tartalmazó, tegnap bemutatott tanulmányában. Ebből kiderül, hogy bruttó vagyonuk 2015 végén elérte a 90 ezer milliárdot, míg ugyanez 2010-ben 73 ezer milliárdot tett ki. Az előbbi adat szerint ez fejenként 9, háztartásonként pedig 22 millió forint vagyont jelent.