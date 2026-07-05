Teljes erőbedobós: Újságnak látszó tárgyakkal kacsázik a Fidesz

Minek nevezzük azt az összefűzött lapokból álló papírköteget, amelyben egy személy neve tizenkilencszer szerepel (Németh Szilárd, Fidesz–KDNP), és hogy az illetőt véletlenül se keverje össze a szemlélődő valami kósza névrokonnal, tíz fotót is közölnek róla? Újság volna? Definíció szerint, fájdalom, igen. Az viszont kérdés, miért Csepeli Hírmondó néven fut, és miért a polgárok fizetik? Az önkormányzati médium furcsa önellentmondás, hisz a sajtó (ideális esetben) nem függhet a politikától, márpedig a polgármester és a testület politikai szereplő. A mértéktartáson múlik minden. Ahogy a csülkös pacal sem igazi tofuból, úgy a híreket sem diktálhatják politikusok. Mivel megválasztásuk a médiatérben dől el, mégis gyakran ezt teszik. Orbánék 10 megyei jogú városban és 14 fővárosi kerületben veszítették el a kormányrudat másfél éve, így a kormánypropaganda sok helyütt megszűnt. Az illiberális búrán keletkezett rést kerületi és városi ellenlapokkal tömködnék be Fidesz-közeli cégek.