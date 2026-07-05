Júniusban szinte minden napra jutott egy-egy olyan hír, ami a tavaszi országgyűlési választáson megbukott Orbán-kormányhoz közel álló szerkesztőségek beszántásáról szólt. A július 1-jei hírek között olvastam, hogy drámai leépítés zajlik a Népszavánál is. Elbocsátják a szerkesztőség és a kiadó harmadát, 33 embert. Nehezen vagyok meggyőzhető arról, hogy ami a lappal történik, az nem a Mediaworks bosszújának tudható be.
Most éppen az Ukrajnában zajló népirtás ürügyén.
Minek nevezzük azt az összefűzött lapokból álló papírköteget, amelyben egy személy neve tizenkilencszer szerepel (Németh Szilárd, Fidesz–KDNP), és hogy az illetőt véletlenül se keverje össze a szemlélődő valami kósza névrokonnal, tíz fotót is közölnek róla? Újság volna? Definíció szerint, fájdalom, igen. Az viszont kérdés, miért Csepeli Hírmondó néven fut, és miért a polgárok fizetik? Az önkormányzati médium furcsa önellentmondás, hisz a sajtó (ideális esetben) nem függhet a politikától, márpedig a polgármester és a testület politikai szereplő. A mértéktartáson múlik minden. Ahogy a csülkös pacal sem igazi tofuból, úgy a híreket sem diktálhatják politikusok. Mivel megválasztásuk a médiatérben dől el, mégis gyakran ezt teszik. Orbánék 10 megyei jogú városban és 14 fővárosi kerületben veszítették el a kormányrudat másfél éve, így a kormánypropaganda sok helyütt megszűnt. Az illiberális búrán keletkezett rést kerületi és városi ellenlapokkal tömködnék be Fidesz-közeli cégek.
Nem foglalkoztatja, ki tartja őt strómannak.
Még két évük van, hogy a célul kitűzött évi 800 millió dolláros, online kiadásból származó bevételt elérjék. És a lap friss pénzügyi jelentése alapján ez a cél már kézzelfogható közelségbe került.
Jogilag és szakmailag megalapozatlan, visszás érvelésnek tartja Polyák Gábor médiajogász azt, amivel Karas Mónika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke igyekezett visszaverni a kérdést: mi az oka annak, hogy mikor az RTL Klub egyesülni akart a Central Médiacsoporttal, azt a hatóság keményen kivizsgálta, ugyanezt viszont Andy Vajna és Mészáros Lőrinc érdekeltségei esetében nem tették meg.