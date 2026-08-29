Csaknem 160 ezren keresték fel a Biodómot júliusi megnyitója óta – tudta meg a Népszava. A Városi Oázist az extrém hőség idején se zárták le. Júliusban 40 millió felett volt a villanyszámla.
A craiovai állatkertben nem ez ez első ilyen eset. Tavaly egy eldobott nejlonzacskó okozta egy őz halálát.
Még négy napja van annak, aki nem szeretne lemaradni a gigantikus közpénzeket felemésztő rendezvényről.
A nagyközönség előtt megnyitják az eddig elzárt Hősök templomát is.
A látogatási tilalommal érintett intézmények közül utolsóként a magyar börtönökben is megszűnik csütörtöktől a tiltás, de a látogatókra ezt követően is szigorú szabályok vonatkoznak.
Rekordlátogatottsággal zárta a 2015-ös évet a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum (Lumú), az intézménybe 115 ezren látogattak el tavaly.
Tavaly több mint 1,5 millió látogatója volt a dél-lengyelországi auschwitz-birkenaui múzeumnak, ami nemcsak az intézmény történetében, hanem az európai történelmi emlékhelyek viszonylatában is rekordot jelent - közölte a hétvégén a múzeum honlapja.
A 148 éves Fővárosi Állat- és Növénykert 2014-ben is a legnépszerűbb magyar kulturális-turisztikai attrakció lett, hiszen október közepén már átlépte az egymilliót a látogatók száma, így megdőlt az utóbbi öt év rekordja - mondta az intézmény főigazgatója.