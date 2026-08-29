"Állati jó" az állatkert

A 148 éves Fővárosi Állat- és Növénykert 2014-ben is a legnépszerűbb magyar kulturális-turisztikai attrakció lett, hiszen október közepén már átlépte az egymilliót a látogatók száma, így megdőlt az utóbbi öt év rekordja - mondta az intézmény főigazgatója.