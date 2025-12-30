Románia;állatkert;pusztulás;látogatók;műanyaghulladék;tigriskölyök;fehér tigris;

2025-12-30 17:19:00 CET

Látogatók által eldobott műanyag csomagolás miatt pusztult el egy fehér tigriskölyök Romániában

A craiovai állatkertben nem ez ez első ilyen eset. Tavaly egy eldobott nejlonzacskó okozta egy őz halálát.