Látogatók által eldobott műanyag csomagolás miatt pusztult el egy fehér tigriskölyök Romániában

A látogatók által az állatok ketrecébe bedobott műanyagcsomagolás okozta egy fehér tigriskölyök halálát a dél-romániai Craiova állatkertjében – számolt be kedden a News román hírportál. A dél-romániai város állatkertjét üzemeltető Eco Urbis vállalat szerint a Craiovára tavasszal érkezett két tigriskölyök egyike hirtelen megbetegedett és elpusztult a látogatók felelőtlensége miatt. A tigriskölyök lenyelte a műanyagot, ami számára végzetes volt.
A helyi sajtó beszámolója szerint a tragikus eset két hete, december 14-én történt, az állatkert azonban nem tette közhírré. Az üzemeltető csak azt követően adott tájékoztatást az esetről, hogy a látogatók hiányolták a tigriskölyköt és egyre többen érdeklődtek holléte felől. A két fehér bengáli tigris májusban, négyhónaposan érkezett a craiovai állatkertbe, és rövid idő alatt ők lettek a látogatók kedvencei. A fehér tigris a bengáli tigris egy színváltozata, szokatlan színét génmutáció okozza.
Az állatkert üzemeltetője a tigriskölyök elpusztulása kapcsán emlékeztetett, a létesítmény területén táblák figyelmeztetnek, hogy tilos etetni az állatokat, és az előírás megszegése súlyos veszéllyel járhat az állatokra nézve. A Digi24 közlése szerint a dél-romániai város állatkertjében egy évvel korábban is történt egy hasonló eset, akkor egy őz halálát okozta a ketrecébe dobott nejlonzacskó.