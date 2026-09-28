Óvadékkal kiengedték a brit légitámaszpont közelében terrorizmus gyanújával elfogott öt férfit

terrorizmus;brit hadsereg;légitámaszpont;

2026-09-28 18:09:00 CEST

Hétfőn rendőrségi óvadék mellett szabadon engedték azt az öt férfit, akiket a brit légierő, a RAF fairfordi légitámaszpontja közelében vettek őrizetbe terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. A terrorelhárítás szerint ez nem zárja le az ügyet, továbbra is vizsgálják őket.

Rendőrségi óvadék mellett szabadon engedték azt az öt férfit, akiket a Gloucestershire-ben fekvő Fairfordban, a légierő (RAF) támaszpontja közelében vettek őrizetbe terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. Laurence Taylor, a brit terrorelhárítás vezetője a New Scotland Yard előtt közölte: a szabadlábra helyezés nem jelenti a nyomozás lezárását, a férfiakra szigorú mozgási és kapcsolattartási feltételek vonatkoznak, és továbbra is vizsgálat alatt állnak. A rendőrség vasárnap hajnalban, helyi idő szerint 0.45 körül kapott bejelentést három gyanús járműről, amelyek a katonai támaszpont felé tartottak. Fegyveres rendőrök vonultak a közeli Whelford térségébe, ahol az öt férfit előbb a robbanóanyagokról szóló törvény alapján, majd terrorcselekmény előkészítésének gyanújával vették őrizetbe.

A három jármű körül 400 méteres biztonsági zónát hoztak létre, az ellenőrzést a brit hadsereg robbanóanyag-mentesítő egysége végzi. A BBC által közölt légifelvételeken tűzszerészrobot közelítette meg a fehér furgonokat, miközben a környező utakat lezárták. Elővigyázatosságból mintegy 85 háztartás lakóit evakuálták Whelfordban, számukra egy cirencesteri szabadidőközpontot nyitottak meg. Hétfőn a vizsgálat még tartott, ezért többen továbbra sem térhettek vissza otthonukba.

Egy bejelentés indította el az akciót

A BBC beszámolója szerint a rendőri művelet egy helyi lakos riasztása után indult. A nő késő este tért haza, amikor a környéken több furgont és maszkot vagy csuklyát viselő férfiakat látott. Elmondása szerint a csoport tagjai szétszóródtak, amikor észrevették az autóját, ezért értesítette a hatóságokat. A rendőrségi csak annyit erősített meg, hogy három gyanús járműről érkezett bejelentés, amelyek a bázis irányába haladtak. Az eset után készült egyik felvételen öt megbilincselt férfi látható; a BBC Verify földrajzilag beazonosította a képet, és arra jutott, hogy az a bázis egyik bejáratától néhány száz méterre készülhetett.

Az eset jelentőségét növeli Fairford sajátos szerepe. A brit légierő támaszpontját az Egyesült Államok légiereje is használja, és az elmúlt hónapokban amerikai gépek innen is felszálltak az Irán elleni katonai műveletek keretében. A bázison amerikai kiszolgálóegységek működnek, és hosszabb ideje fogad nagy hatótávolságú bombázókat. A közel-keleti háború miatt a létesítmény biztonsági jelentősége megnőtt, a környékbeliek pedig az elmúlt hetekben fokozott rendőri és katonai jelenlétről számoltak be.

A nyomozók azt is vizsgálják, állhatott-e külföldi állami szereplő a feltételezett akció mögött. Az őrizetbe vettek mind brit állampolgárok.

Laurence Taylor szerint számításba veszik azt a lehetőséget is, hogy közvetítők vagy olyan személyek működtek közre, akik tudatosan vagy akár anélkül jártak el egy idegen állam érdekében. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ilyen ügyekben nem minden résztvevőt ideológiai vagy terrorista motiváció vezérel: előfordul, hogy valaki egyszerűen gyors pénzügyi haszon reményében vállal feladatot. Brit sajtóértesülések szerint az iráni kapcsolat is a vizsgálati irányok között van, részben azért, mert az iráni Forradalmi Gárda korábban figyelmeztette Londont: az Irán elleni műveletekhez használt támaszpontokat Teherán katonai célpontnak tekintheti. A rendőrség azonban továbbra sem nevezett meg megrendelőt vagy külföldi államot.

Washington szerint közös művelet zajlott

Donald Trump amerikai elnök vasárnap arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia együttműködött az ügyben, és szerinte az öt személy jelentős károkozásra készült. Azt állította, hogy az amerikai fél egy ideje figyelte őket. Ez részben eltér az első brit sajtóértesülésektől, amelyek szerint a konkrét rendőri intézkedést egy helyi lakos bejelentése váltotta ki, és a brit rendőrség hivatalos közlése sem részletezte, milyen előzetes hírszerzési információ állhatott rendelkezésre. A két állítás nem feltétlenül zárja ki egymást: lehetséges, hogy egyes személyek korábban már látókörbe kerültek, miközben a vasárnap hajnali helyszíni akció közvetlenül a civil riasztás nyomán indult.

A történtek után más, amerikai erők által használt brit bázisokon is emelték a készültséget. RAF Lakenheathen a jelentések szerint a Charlie biztonsági szintet vezették be, amelyet az amerikai védelmi minisztérium akkor alkalmaz, ha egy terrorakció valószínűségére utaló esemény vagy hírszerzési információ merül fel. Fairford körül ennél is szigorúbb intézkedésekről számoltak be: a bejáratokat nehéz járművekkel és ideiglenes akadályokkal erősítették meg. A brit kormány közölte, kapcsolatban áll az amerikaiakkal, és minden szükségest megtesz a katonai létesítmények és a környező települések védelmére.