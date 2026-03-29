Dermesztő hideg fenyeget az áradás után, demokratikus válsággá fajulhat egy szűk Tisza-győzelem

Hónapokig elhúzódó jogi és politikai válságot hozhat egy szoros választási eredmény nagy valószínűséggel: a jogorvoslatok és újraszámlálások mellett a legszorosabb egyéni körzetekben akár a megismételt szavazások is reális forgatókönyvvé válhatnak. Egy ilyen, tudatosan fenntartott „jogi köd” és átmeneti bizonytalanság könnyen szélesebb legitimációs és kormányozhatósági válsággá, végső soron demokratikus krízissé eszkalálódhat az elmúlt 16 év intézményi dominanciája és médiatúlsúlya mellett. Erre jutott az Unhack Democracy és a Taktikai Szavazás közös elemzése. Banuta Zsófia, az Unhack Democracy társalapítója azt mondja: a 2026-os választás lehet az első pillanat 1990 óta, amikor nemcsak a szavazás napjára, hanem a választás utáni, eltérő kimenetű válságforgatókönyvekhez is proaktív eszköztárra és tervezésre van szükség.