Hónapokig elhúzódó jogi és politikai válságot hozhat egy szoros választási eredmény nagy valószínűséggel: a jogorvoslatok és újraszámlálások mellett a legszorosabb egyéni körzetekben akár a megismételt szavazások is reális forgatókönyvvé válhatnak. Egy ilyen, tudatosan fenntartott „jogi köd” és átmeneti bizonytalanság könnyen szélesebb legitimációs és kormányozhatósági válsággá, végső soron demokratikus krízissé eszkalálódhat az elmúlt 16 év intézményi dominanciája és médiatúlsúlya mellett. Erre jutott az Unhack Democracy és a Taktikai Szavazás közös elemzése. Banuta Zsófia, az Unhack Democracy társalapítója azt mondja: a 2026-os választás lehet az első pillanat 1990 óta, amikor nemcsak a szavazás napjára, hanem a választás utáni, eltérő kimenetű válságforgatókönyvekhez is proaktív eszköztárra és tervezésre van szükség.
A Vörös Imre nevéhez fűződő elképzelés szerint az Országgyűlés az első munkanapján megsemmisíti az Alaptörvényt oly módon, hogy az ország működéséhez minimálisan szükséges rendelkezéseket az új alkotmány életbe lépéséig hatályban tartja.
Az oktatás elsietett és szakmaiatlan átalakítása ellen tiltakozó szervezetek képviselői régóta hangoztatják, amit végül a kormány is beismert: az oktatásügyi tiltakozások csillapítására az év elején összehívott köznevelési kerekasztal nem egy legitim testület.
A magyarországi választási kampány törvénybe foglalt inkorrektsége komoly kétségeket ébreszt az eredmény érvényességével kapcsolatban - állapította meg a The New York Timesban az egyik legismertebb amerikai Magyarország-szakértő.