Összesen 25 Patriot légvédelmi rakétarendszer beszerzéséről készül ukrán-amerikai szerződés

szerződés;Ukrajna;Egyesült Államok;Patriot rakéták;légvédelmi rakétarendszer;

2025-10-20 13:39:00 CEST

A tömeges orosz rakétatámadások kiemelten a civil célpontok ellen irányuló védelem legfontosabb eszközéről az ukrán elnök múlt pénteki washingtoni útján született hosszútávú megállapodás.

Ukrajna további 25 Patriot légvédelmi rendszer beszerzését tervezi az Egyesült Államokkal kötött hosszútávú megállapodás keretében – írja a The Kyiv Independent. A lap cikke szerint erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt hétfőn Kijevben újságíróknak. – Az illetékes amerikai ügynökségekkel együttműködve megbeszéléseket szerveztünk védelmi vállalatokkal a légvédelmi rendszerekről, és 25 Patriot rendszerre vonatkozó szerződést készítünk elő – mondta az államfő.

Mint arra Volodimir Zelenszkij kitért, az egyezség részben a Fehér Házban, Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásainak, valamint az amerikai védelmi ipar képviselőivel, köztük a Patriot gyártójával, a Raytheonnal. folytatott megbeszéléseinek köszönhető. A Patriot a legfejlettebb nyugati gyártású légvédelmi rendszer, és az egyetlen, amely képes hatékonyan megsemmisíteni az orosz ballisztikus rakétákat.

A lap felidézte, hogy az Egyesült Államok először a Biden-kormányzat alatt, 2023-ban szállított Ukrajnának Patriot föld-levegő rakétarendszert, amely kiemelten fontos mind az ukrán katonai célpontok, mind a polgári infrastruktúra elleni tömeges orosz rakétatámadások elleni védekezésben. Ugyanakkor tény, hogy a most megújuló tervek ellenére az Ukrajnába irányuló külföldi katonai segélyek összmennyisége az elmúlt hónapokban drámaian csökkent. Kijev eddig hét Patriot rakétarendszerhez jutott hozzá, az amerikain kívül Németországtól, Hollandiától és Romániától, illetve hivatalosan be nem jelentetten Izraelből.