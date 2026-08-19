Ma befejeződik a 3-as metróvonal felújítása: a Lehel tér és a Nagyvárad tér is bekapcsolódik az utasforgalomba kora délután.
A teherautó vezetője a piroson ment át.
A tűzoltók eloltották a lángokat, majd megkezdték a jármű visszahűtését és átvizsgálását.
November utolsó és december első hétvégéjén is pótlóbuszok járnak a 3-as metró vonalán a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között.
Emberek közé hajtott egy furgon a főváros XIII. kerületében, a Lehel téri villamosmegállónál. Három ember sérült meg - jelenti a HavariaPress.