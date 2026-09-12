Tiszta Hitchcock - Emberekre támadtak a varjak

Ljubljanában és más szlovén városokban is egyre nagyobb gondot okoznak a varjak, amelyek a fészekrakás idején akár az emberre is rátámadnak. A szlovének ezért pénzt és időt nem sajnálva azon dolgoznak, hogy csökkentsék a varjúpopulációt az országban – írta az Index.hr horvát internetes portál.