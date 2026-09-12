Második mérkőzését is megnyerte a Ferencváros a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében: a zöld-fehérek szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljana együttese felett magabiztos, 40-29-es diadalt arattak.
Rendőrségi kényszerintézkedés közben meghalt egy 48 éves szlovén férfi, miután megpróbált eltéríteni egy buszt Ljubljanában - jelentette pénteken a helyi média.
A magyar-szlovén együttműködés új dimenzióba lép a két kormány együttes szlovéniai ülése nyomán, amelyen olyan megállapodások elfogadása várható, amelyek a két ország kapcsolatát tovább erősítik, stratégiai szintűvé teszik - jelentette ki Szijjártó Péter pénteken.
Ljubljanában és más szlovén városokban is egyre nagyobb gondot okoznak a varjak, amelyek a fészekrakás idején akár az emberre is rátámadnak. A szlovének ezért pénzt és időt nem sajnálva azon dolgoznak, hogy csökkentsék a varjúpopulációt az országban – írta az Index.hr horvát internetes portál.
Brüsszelben különböző uniós és zöld szervezetek ajánlására Ljubljana nyerte el a 2016-os évre az Európa Zöld Fővárosa címet.