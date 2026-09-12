Második meccsét is simán nyerte az FTC a BL-ben

Ferencváros;Ljubjana;női kézilabda Bajnokok Ligája;

2026-09-12 18:02:00 CEST

Második mérkőzését is megnyerte a Ferencváros a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében: a zöld-fehérek szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljana együttese felett magabiztos, 40-29-es diadalt arattak.

A szlovén együttes a szezonnyitójának első félidejében meglepetésre vezetett román riválisa ellen, az FTC vendégeként viszont esélye sem volt erre, a hazaiak ugyanis a kapus Böde-Bíró védéseinek és Simon góljainak köszönhetően néhány perc után már 6-3-ra vezettek, ekkor Rasmus Poulsen, a Krim dán vezetőedzője időt is kért. Kérései nem sokat segítettek csapatán, a zöld-fehérek folyamatosan növelték előnyüket, és a félidőben 21-12-re vezettek.

A fordulást követően sem változott a játék képe, az olló bő tíz percnyi játék után még tovább nőtt (31-16), a Ferencváros gyors gólokkal bosszulta meg az ellenfél eladott labdáit.

A folytatásban állandósult a két csapat közti különbség, nem sokkal a befejezés előtt az FTC elérte a 40. találatot is, s végül itt „meg is állt”. A magyar csapat legjobbja a szlovén válogatott Elizabeth Omoregie volt, aki nyolc lövésből hét gólt szerzett.

A magyar csapat a harmadik fordulóban egy hét múlva a norvég Sola vendége lesz. A Bajnokok Ligája másik magyar résztvevője, a Győri Audi ETO KC 18 órától fogadja a dán Nyköbing Falster együttesét.