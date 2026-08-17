Florin Șerban You Don’t Belong Here című társadalmi drámája egy apa és erőszakossá váló kamasz fia kapcsolatán keresztül beszél az idegengyűlöletről. A film főszereplője, Teodor Butănescu külön elismerést is kapott.
Ali Ahmadzadeh iráni rendező Mantagheye Bohrani (Critical zone) című, német-iráni koprodukcióban készült játékfilmje nyerte el a 76. Locarnói Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Leopárdot.
Az A-kategóriás Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatkozott a Viktória – A zürichi expressz (16) című filmdráma, mely egy Svájcban munkát vállaló magyar prostituált történetét meséli el.