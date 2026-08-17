Román film nyerte a Locarnói Filmfesztivál Arany Leopárdját

Florin Șerban You Don’t Belong Here című társadalmi drámája egy apa és erőszakossá váló kamasz fia kapcsolatán keresztül beszél az idegengyűlöletről. A film főszereplője, Teodor Butănescu külön elismerést is kapott.