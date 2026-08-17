Román film nyerte a Locarnói Filmfesztivál Arany Leopárdját

Locarnói Nemzetközi Filmfesztivál;Florin Șerban;

2026-08-17 15:14:00 CEST

Florin Șerban You Don’t Belong Here című társadalmi drámája egy apa és erőszakossá váló kamasz fia kapcsolatán keresztül beszél az idegengyűlöletről. A film főszereplője, Teodor Butănescu külön elismerést is kapott.

Florin Șerban román rendező You Don’t Belong Here (Nu e locul tău aici) című alkotása nyerte a 79. Locarnói Filmfesztivál fődíját, az Arany Leopárdot. A svájci filmes seregszemlét augusztus 5. és 15. között rendezték meg.

A 154 perces film főhőse Marius, egy kisvárosi kórház főorvosa, aki felesége halála óta egyedül neveli kamasz fiát, Ioant. A tekintélynek örvendő férfi nem tudja, hogy fia éjszakánként maszkos fiatalok csoportjával járja a várost és autókat rongál meg. Élete akkor fordul fel teljesen, amikor a rendőrség közli vele: a fiút egy idős roma férfi meggyilkolásával gyanúsítják.

A You Don’t Belong Here a családi felelősség kérdését az idegengyűlölet és a csoportos erőszak terjedésével kapcsolja össze: azt vizsgálja,

meddig maradhat vak egy szülő arra, hogy gyermeke milyen közösséghez és eszmékhez keres menedéket.

Az 1975-ben született Șerban nem először aratott sikert rangos nemzetközi fesztiválon. Első játékfilmje, a Ha fütyülni akarok, fütyülök 2010-ben elnyerte a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijének nagydíját, az Ezüst Medvét. A fiatalkorúak börtönében játszódó alkotás már akkor is a kiszolgáltatottság, az erőszak és a társadalmi beilleszkedés kérdéseivel foglalkozott.

A locarnói nemzetközi verseny zsűrijének különdíját a brazil Matheus Farias és Enock Carvalho közös rendezése, az A Margem do Rio (The Riverbank) kapta. A Recife mangroveerdeiben játszódó brazil–német koprodukció egy takarítóként dolgozó férfi és egy titokzatos halász kapcsolatáról mesél; a szerelmi történetet intolerancia és erőszak fenyegeti.

A legjobb rendező díját Hong Sang-soo nyerte Nowhere to Lay My Eyes című kamaradrámájáért. A dél-koreai alkotó korábban, 2015-ben a Right Now, Wrong Then című filmjével már elvitte Locarnóból az Arany Leopárdot.

A fesztivál 2023 óta nem külön női és férfi kategóriában osztja ki színészi díjait. A két legjobb alakításért járó Leopárdot ezúttal Kim Min-hee kapta a Nowhere to Lay My Eyes, Monica Bellucci pedig Giovanni Tortorici Ketticè című filmjében nyújtott játékáért. Xavier Bergeron, Denis Côté Nobody’s Violence című alkotásának szereplője külön említésben részesült.

A Locarnói Filmfesztivál programjában idén 233 alkotás szerepelt, köztük 103 világpremier. A filmes seregszemle egyszerre vonultatott fel pályakezdő alkotókat és világsztárokat: életmű- és tiszteletbeli díjat kapott többek között Darren Aronofsky, Isabella Rossellini és Asia Argento.