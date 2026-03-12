Autó alá lökte a nénit - Felfüggesztett börtönt kapott

Másfél éves, három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki 2014 júniusában egy villamosmegállóból az úttestre lökött egy idős nőt Budapesten, a Baross utca és a József körút kereszteződésénél - közölte a Fővárosi Törvényszék. Az ítélet nem jogerős.