A honvédelmi miniszter tavaly a legnagyobb jövedelmet tudhatta magáénak a kormánytagok közül.
A BRFK egy montenegrói és és egy horvát férfit gyanúsít. Az őrizetbe vettek a NER-elit kedvelt márkájára utaztak, és meg is találták náluk az ellopott táskákat, öveket és napszemüvegeket.
Egy új luxustáska nélkül sem tudják sokan kibekkelni a két hetes zárást.
Retiküljei még manapság is státusszimbólumnak számítanak, ám a patinás Louis Vuitton kínos botrányba keveredett a Paradise-iratok kapcsán.
A lesifotó, ami a posztoló - Országos tüntetés a korrupció kormánya ellen - közlése szerint múlt pénteken készült, azt mutatja, ahogy a miniszterelnök saját lábon álló lánya, Orbán Ráhel férjével, saját lábon álló Tiborcz Istvánnal az Andrássy út legluxusabb luxusüzletében nézelődik, minden bizonnyal vásárlás céljából.