Édes luxus - Orbán Ráhel a Louis Vuittonban vásárolgat?

A lesifotó, ami a posztoló - Országos tüntetés a korrupció kormánya ellen - közlése szerint múlt pénteken készült, azt mutatja, ahogy a miniszterelnök saját lábon álló lánya, Orbán Ráhel férjével, saját lábon álló Tiborcz Istvánnal az Andrássy út legluxusabb luxusüzletében nézelődik, minden bizonnyal vásárlás céljából.