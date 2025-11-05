Lövöldözés volt egy louisville-i banknál, többen meghaltak

Legalább négy ember meghalt, nyolc, köztük két rendőr megsebesült, az egyik rendőr válságos állapotban van. A helyi rendőrség szerint a lövöldöző (aki a helyszínen életét vesztette) a bank korábbi alkalmazottja lehet. Az amerikai fegyveres erőszakról vezetett nyilvántartás szerint ez a 145. tömeges lövöldözés az idén, miközben az évből még 100 nap sem telt el.