A baleset felszállás közben, Louisville nemzetközi repülőtere közelében történt.
Legalább négy ember meghalt, nyolc, köztük két rendőr megsebesült, az egyik rendőr válságos állapotban van. A helyi rendőrség szerint a lövöldöző (aki a helyszínen életét vesztette) a bank korábbi alkalmazottja lehet. Az amerikai fegyveres erőszakról vezetett nyilvántartás szerint ez a 145. tömeges lövöldözés az idén, miközben az évből még 100 nap sem telt el.
A Louisville-i rendőrök áldozata, egy fekete nő halála hónapokkal a történtek után is indulatokat gerjeszt. Elégedetlenek az elszámoltatással.
Egy ember meghalt, egy másik megsebesült Louisville-ben, a Black Lives Matter-tüntetések helyszínén.
A város polgármestere a Twitteren közölte: amint az asztalán van a döntés, a rendelkezést azonnal aláírja.
Pénteken szülővárosában, a Kentucky állambeli Louisville-ben helyezik örök nyugalomra a múlt hétvégén elhunyt bokszlegendát, Muhammad Alit. Nemcsak nagyszerű sportoló volt, hanem elismert polgárjogi harcos.