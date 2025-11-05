Lezuhant egy teherszállító repülőgép Kentuckyban, legkevesebb hét ember meghalt

Egyesült Államok;repülőbaleset;Kentucky;Louisville;

2025-11-05 11:04:00 CET

A baleset felszállás közben, Louisville nemzetközi repülőtere közelében történt.

Többen meghaltak, amikor kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében kedden.

Az MTI azt írja, a beszámolók alapján a Honolulu felé induló repülőgépet felszállás közben érte a szerencsétlenség. A UPS csomagküldő vállalat repülőgépének fedélzetén hárman utaztak, közülük mindenki meghalt.

Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója a BBC szerint közölte, hogy a balesetben legkevesebb hét ember vesztette életét. A hatóságok közlése alapján többen súlyosan megsérültek.

A kormányzó korábban közleményben erősítette meg a légikatasztrófa tényét és közölte, hogy a közelben működő autóalkatrész kereskedés két dolgozója is eltűnt. Azt nem tudni, hogy a baleset idején hány vásárló tartózkodott a kereskedésben.