A 2026-ban több mint 150 milliárd milliárd forint adófizetői pénzből működő MTVA fiataloknak szóló csatornája a költészet napját akarta népszerűsíteni ezzel, de aztán villámgyorsan törölte az erről szóló Facebook-posztját.
Baleset miatt lezárták az M2-es autóút főváros felé vezető oldalának egy szakaszát Göd és Dunakeszi között péntek délután. Egy lakókocsit vontató autószállító tréler borult fel - közölte a rendőrség. A balesetben senki nem sérült meg. Az autóút Budapest felé vezető oldalát helyszínelés és a műszaki mentés idejére zárták le, a forgalmat a közeli benzinkút szervizútjára terelik.
Cseppfolyós nitrogént szállító tartályautó és egy személyautó rohant egymásba vasárnap dél körül az M2-es autóút fóti szakaszán. Mindkét jármű kigyulladt, egy ember meghalt. A rendőrség vasárnap este közölte, hogy már valamennyi sáv járható az M2-es autóút fóti-dunakeszi szakaszán.
A 2-es metró nem áll meg a Kossuth Lajos tér metróállomáson kedden rendőrségi zárás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfő este. Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti látogatása miatt több főútvonalat is lezárnak időszakosan a fővárosban.
Egy ember megsérült, amikor két személyautó összeütközött az M2-es autóúton Dunakeszinél - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Egymásnak rohant egy kamion és egy személyautó az M2-es autóúton, a balesetnek három sérültje van, az útszakaszt lezárták - értesült a HavariaPress.
Újra közlekedik a 2-es metró a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar között - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ fődiszpécsere kedden az MTI-t.
Műszaki hiba miatt egy szerelvény nem tudta elhagyni a 2-es metró Széll Kálmán téri állomását kedd délután, ezért szünetel a forgalom a Deák tér és a Déli pályaudvar között - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fődiszpécsere az MTI-t.