Felborult egy tréler - Zárlat az M2-esen Budapest felé

Baleset miatt lezárták az M2-es autóút főváros felé vezető oldalának egy szakaszát Göd és Dunakeszi között péntek délután. Egy lakókocsit vontató autószállító tréler borult fel - közölte a rendőrség. A balesetben senki nem sérült meg. Az autóút Budapest felé vezető oldalát helyszínelés és a műszaki mentés idejére zárták le, a forgalmat a közeli benzinkút szervizútjára terelik.