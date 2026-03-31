Illusztráció: Megemlékezés József Attila Kossuth téri szobránál

Az M2 Petőfi TV szerint nem Petőfi Sándor, hanem József Attila írta a Szeptember végén című verset

A 2026-ban több mint 150 milliárd milliárd forint adófizetői pénzből működő MTVA fiataloknak szóló csatornája a költészet napját akarta népszerűsíteni ezzel, de aztán villámgyorsan törölte az erről szóló Facebook-posztját. 

„Hamarosan a magyar költészet napját ünnepeljük…” – vezette fel keddi Facebook-posztját az M2 Petőfi TV, amit a Telex Karakter rovata szúrt ki. A bejegyzés József Attila fotójára egy idézetet másolt, négy sort a csatorna névadója, Petőfi Sándor Szeptember végén című verséből, de hogy az egyszeri olvasó ne maradjon tudatlan, zárójelben szerepelt, hogy az M2 Petőfi TV szerint ki a szerző: József Attila.

A rend kedvéért azért rögzítsük: a Szeptember végén Petőfi Sándor 1847-ben, Koltón írt verse, nem pedig a képen látható József Attiláé – jegyezte meg a hatalmas baklövést észrevevő portál. Azt már mi fűzzük hozzá, hogy a szeptember végén általános iskolai tananyag, hetedik körül kell olvasni vagy kívülről megtanulni. 

A költészet napja, április 11. egyébként tényleg közel van, 1964 József Attila születésnapján ünnepeljük

Az M2 Petőfi TV annak a közmédiának nevezett MTVA-nak a része, amely idén „csak”154,7 milliárd forintból gazdálkodhat. 

