M2;József Attila;baki;MTVA;Petőfi Sándor;Magyar Költészet Napja;Petőfi TV;

2026-03-31 17:22:00 CEST

Az M2 Petőfi TV szerint nem Petőfi Sándor, hanem József Attila írta a Szeptember végén című verset

A 2026-ban több mint 150 milliárd milliárd forint adófizetői pénzből működő MTVA fiataloknak szóló csatornája a költészet napját akarta népszerűsíteni ezzel, de aztán villámgyorsan törölte az erről szóló Facebook-posztját.