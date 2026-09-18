A Leopardus tilcayo sokáig elkerülte a kutatók figyelmét, mert nagyon hasonlít más dél-amerikai kismacskákra; genetikai vizsgálatok igazolták, hogy önálló fajról van szó.
A jaguárok világnapját minden évben november 29-én tartják. Fotógaléria rengeteg gyönyörű rozettával, egy Rogán Antallal és néhány avokádóval.
A veszélyeztetett fajként számon tartott, aktív éjszakai életet élő Geoffroy-macska idén csak a világ három állatkertjében szaporodott.
Az idei Vadvilág Világnapján a nagymacskák védelmére hívták fel a figyelmet a természetvédők, mivel számuk az elmúlt évszázadban riasztóan visszaesett.