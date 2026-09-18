Új macskafajt azonosítottak Bolíviában

felfedezés;Bolívia;állatvilág;macskafélék;

2026-09-18 19:03:00 CEST

A Leopardus tilcayo sokáig elkerülte a kutatók figyelmét, mert nagyon hasonlít más dél-amerikai kismacskákra; genetikai vizsgálatok igazolták, hogy önálló fajról van szó.

Új vadmacskafajt azonosítottak Bolíviában: a házimacska méretű, foltos állatot korábban más, hasonló külsejű dél-amerikai kismacskákkal tévesztették össze, a genetikai vizsgálatok azonban kimutatták, hogy önálló faj - írja a BBC.

A faj a Leopardus tilcayo nevet kapta.

Jelenleg egyetlen biztosan azonosított élő példányát ismerik, egy bolíviai vadállat-menhelyen élő, Tigrino becenevű, tízéves macskát, a kutatók azonban feltételezik, hogy további egyedek is léteznek. Tigrinót egy helyi lakos találta az erdőben, és először házimacskakölyöknek hitte. Ahogy nőtt, viselkedése alapján egyértelművé vált, hogy nem úgy viselkedik, mint egy házimacska.

Paola Nogales-Ascarrunz bolíviai kutató egy állatmenhelyen végzett önkéntes munka közben figyelt fel az állatra. Korábban más kis vadmacskákról is érkeztek észlelések Bolívia sűrű erdőkkel borított Yungas régiójából, ezeket azonban tudományosan nem vizsgálták. A kutató nemzetközi szakemberekkel együtt élő állatoktól és múzeumi példányokból származó DNS segítségével kezdte feltérképezni a tigrismacskák rokonsági viszonyait.

A Current Biology folyóiratban megjelent tanulmány arra is jutott, hogy az eddig feltételezett három helyett öt tigrismacskafaj létezhet. Ezek a foltos kis vadmacskák Costa Ricától Bolívián át Argentínáig fordulnak elő, és annyira hasonlóak egymáshoz, hogy még szakértők számára is nehéz lehet megkülönböztetni őket. A kutatók abban bíznak, hogy az új faj felfedezése nagyobb figyelmet irányít e kevésbé ismert macskafélék védelmére is.