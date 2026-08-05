A rendészek és a polgárőrök a Rákos-patak partján találták meg, végül időben segítséget kapott.
Leszakadt egy magasfeszültségű vezeték - még tisztázatlan okokból - szerda délután a 3-as út Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakaszán, Arnót térségében. A főutat lezárták. A környéken sok helyen nincs sem víz, sem áram.
A budapesti Honvéd Kórház orvosai küzdenek annak a 15 éves veszprémi fiúnak az életéért, aki vasárnap délután szenvedett súlyos áramütést a helyi vasútállomáson - írja az Omegahirek.hu. A portál megtudta, hogy a fiatal édesapjával és kishúgával bemen a MÁV üzemi területére, ahol a fiú ott felmászott egy síneken álló tartály szerelvény tetejére, hogy szelfit készítsen, ekkor érte az áramütés. Testének 70 százaléka összeégett, jelenleg mélyaltatatásban tartják.
Magasfeszültségű távvezetéket szakított le egy kombájn a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Zsarolyán határában pénteken - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A munkagép kezelője nem sérült meg, viszont két településen áramkimaradást okozott a baleset.