Egy 15 éves fiú életéért küzdenek - Szelfi apával a magasfeszültségnél

A budapesti Honvéd Kórház orvosai küzdenek annak a 15 éves veszprémi fiúnak az életéért, aki vasárnap délután szenvedett súlyos áramütést a helyi vasútállomáson - írja az Omegahirek.hu. A portál megtudta, hogy a fiatal édesapjával és kishúgával bemen a MÁV üzemi területére, ahol a fiú ott felmászott egy síneken álló tartály szerelvény tetejére, hogy szelfit készítsen, ekkor érte az áramütés. Testének 70 százaléka összeégett, jelenleg mélyaltatatásban tartják.