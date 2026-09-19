Százmillióért épül a ligeti teniszcsarnok

Javában folyik az építkezés a Városligeti Műjégpályán, ahol a magyar férfi teniszválogatott Izraelt fogadja március elején a Davis Kupa euro-afrikai zóna I-es csoportjában. A különleges helyszínre állítólag azért van szükség, mert a salakozás miatt három hetet vesz igénybe az esemény teljes előkészítése, ennyi időre azonban senki nem tud csarnokot biztosítani. „Salakon van esélyünk az izraeliek ellen, akik 98 százalékban kemény pályán játszanak” – fogalmazott az előző heti sajtótájékoztatón Szűcs Lajos, a Magyar Teniszszövetség (MTSZ) elnöke.