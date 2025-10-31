Megszenvedték a magyarok a 2020 utáni inflációs válságot, nőttek a vagyoni egyenlőtlenségek. A szegények szegények maradtak, a gazdagok viszont még tehetősebbek lettek. A háztartások pénzügyi vagyonának alig 5 százalékát birtokolja a társadalom szegényebb alsó fele, a felső tizednél koncentrálódik a teljes vagyon 72 százaléka.
Magyarország az utolsó helyre csúszott a háztartások fogyasztási kiadásait vizsgáló uniós összehasonlításban.
Egyik a családok rossz jövedelmi helyzetét jelzi, a másik a befektetői kedv visszatérését mutatja. Ha fennmarad az áprilisi hitelfelvételi kedv az támaszt adhat az építőiparnak, beindulhat végre a növekedés magyar gazdaságban.
Hatmilliónál is több hitelszerződése van a magyar háztartásoknak, többen meglévő kölcsönük mellé vesznek fel újabbakat.
A magyar háztartások 42 százalékában van autó, 40 százalékában egy, további 2 százalékában pedig több gépjármű található, az autók átlagosan valamivel idősebbek 11 évesnél - derül ki egy friss felmérésből.