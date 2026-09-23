Nyílt levélben kéri Galambos Ádám, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének (MKÉSZ) elnöke, hogy a Tisza-kormány ígéretéhez híven mielőbb tegyen lépéseket a könyvkiadókat segítő intézkedések kezelésében.
A Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége 12 pontba szedte, szerintük miként lehetne megújítani a hazai könyvszakmát, a többi között el szeretnék érni a homoszexualitást megjelenítő könyvek fóliázásáról szóló törvény eltörlését.
Könyvvásárt szerveznek március 10-ére a független könyvesek. A Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége (MKÉSZ) az Alexandra-csőd után jött létre.