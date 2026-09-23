Azt kéri a kiadói szövetség, hogy vonják vissza a könyvfóliázási törvényt

A Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége 12 pontba szedte, szerintük miként lehetne megújítani a hazai könyvszakmát, a többi között el szeretnék érni a homoszexualitást megjelenítő könyvek fóliázásáról szóló törvény eltörlését.