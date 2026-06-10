Azt kéri a kiadói szövetség, hogy vonják vissza a könyvfóliázási törvényt

fóliázás;gyermekvédelmi törvény;könyvkiadás;Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége;

2026-06-10 17:22:00 CEST

A Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége 12 pontba szedte, szerintük miként lehetne megújítani a hazai könyvszakmát, a többi között el szeretnék érni a homoszexualitást megjelenítő könyvek fóliázásáról szóló törvény eltörlését.

A 97. Ünnepi Könyvhét előtt a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége (MKÉSZ) 12 pontban fogalmazta meg azokat az intézkedéseket, amelyek szerintük elengedhetetlenek a könyvszakma megsegítéséhez, igazságosabbá tételéhez és megújításához. Ezek közt pedig az egyik az Orbán-kormány által hozott könyvfóliázási törvény visszavonása – írja a Magyar Hang.

A pontokat könyvszakma, hanem az új politikai vezetés figyelmébe is ajánlják, az MKÉSZ kész az egyeztetésre a Tisza-kormánnyal. A következőket kérik:

1. Az Alexandra-hálózat csődjének valódi, érdemi vizsgálata és a felelősség megállapítása a közel 10 éve folyó ügyben.

2. A könyvfóliázási törvény visszavonása.

3. Minden könyvkiadó számára szabad és (ön)kontroll nélküli témaválasztási lehetőséget!

4. A kötött ár újragondolása, a jelenlegi formájában való megszüntetése.

5. A könyvterjesztői és a könyvkiadói ágazat összefonódásának egyértelmű, szigorú szabályozása.

6. A könyvnagykereskedelmi árrés 50%-ban való törvényi maximalizálása.

7. A politika ne válhasson újra „gazdasági” szereplővé a könyvszakmában.

8. A Petőfi Irodalmi Múzeum renoméjának visszaállítása.

9. Az e-könyvek áfájának 5 százalékra való csökkentése.

10. Valódi kiadói érdekképviseletet, ahol nem csak a kiadói csoportok és a terjesztők érdekeit képviselik.

11. A független, nagyrészt kisebb kiadók érdemi bevonása a szakmai döntésekbe.

12. Valódi, átlátható, szakmai alapú könyvtámogatási programot!

Mint arról beszámoltunk, az Európai Unió Bírósága április végén jogsértőnek nyilvánította a 2021-ben elfogadott gyermekvédelminek nevezett homofób törvényt, amely a homoszexualitást megjelenítő könyvek fóliázását is előírta. A Líra üzleteit például 2022-2023 folyamán több alkalommal súlyos fogyasztóvédelmi bírságokkal sújtották a most jogsértőnek talált törvény alapján és szellemében módosított kormányrendeletre hivatkozva.

A Líra mindegyik esetben pert indított, amelyeket meg is nyert. A két tinédzser fiú szerelméről szóló Heartstopper című képregény fólia nélküli árusítása miatt kiszabott 12 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságról 2024 februárjában mondta ki a Fővárosi Törvényszék, hogy a rosszul fogalmazott rendelet nem kérhető számon a megbüntetett könyvesbolton. A törvény szövegezésében ugyanis egy vesszőhiba szerepelt, emiatt először a Lírának kedvező ítélet született, azonban azt a Kúria hatályon kívül helyezte.