Tarr Zoltán: A Liszt Intézetek többé nem csupán kiállítóterek

Velkey György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára felügyeli majd a kulturális diplomácia területét, és a Külügyminisztériumhoz kerül a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkársága – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a Kulturális Diplomáciai Értekezlet csütörtöki megnyitóján. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel részletezték a magyar kulturális diplomácia jövőbeni terveit, de az átalakítások egyelőre folyamatban vannak, különösebb konkrétumokra nem tértek ki.