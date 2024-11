Betegen is dolgozik a magyar

Akár szabadidős privát programjaikat is háttérbe szorítják a dolgozó magyarok, ha azt a munka megkívánja - olvasható a Kutatópont felmérésében. Az infokommunikációs eszközöket használó munkavállalók több mint fele szabadsága alatt is elérhető. Kiderült az is: minden ötödik munkavállaló használja a Facebookot munkaidőben.