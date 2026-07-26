Visszakapja régi nevét a falu

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács ülésén meghozták a Budiszava helységnév Tiszakálmánfalvára való módosításról szóló határozatot, valamint döntöttek több tanintézmény vezetőjének és igazgatóbizottsági tagjainak személyéről – értesült a vajma.infoi honlapja.