Szerbiában feszült a helyzet, ám a vajdasági magyar közösség mintha kisodródott volna a történelemből.
A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács ülésén meghozták a Budiszava helységnév Tiszakálmánfalvára való módosításról szóló határozatot, valamint döntöttek több tanintézmény vezetőjének és igazgatóbizottsági tagjainak személyéről – értesült a vajma.infoi honlapja.
Amint az várható volt a szerbiai nemzetiségi választásokon a Magyar Nemzeti Tanács 35 helyéért folyó versengésben elsöprő sikert aratott nyert a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ).
Nemzeti tanácsokat választottak tegnap a Szerbiában élő nemzeti kisebbségek. A Magyar Nemzeti Tanács helyeiért négy magyar lista indult. Előzetes eredmények már ma lesznek, a végelegesek legkésőbb csütörtökig várhatók.