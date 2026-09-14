"Szerelemből" kényszerítettek prostitúcióra (Videó)

Üzletszerűen elkövetett kerítés, kitartottság és gyermekprostitúció kihasználása miatt indított nyomozást egy 40 éves debreceni, és egy 39 éves püspökladányi férfi ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda; a gyanúsítottak ausztriai bordélyházakban dolgoztattak magyar nőket - közölte honlapján a rendőrség csütörtökön.