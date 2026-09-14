Gyorsított eljárásban küldték hűvösre az erőszaktevőket, így azonban az eredetileg kiszabható büntetés egyharmadát elengedték.
Egyelőre nem merült fel arra vonatkozó információ, hogy bűncselekmény áldozata lett volna az 55 és 57 éves nő.
Üzletszerűen elkövetett kerítés, kitartottság és gyermekprostitúció kihasználása miatt indított nyomozást egy 40 éves debreceni, és egy 39 éves püspökladányi férfi ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda; a gyanúsítottak ausztriai bordélyházakban dolgoztattak magyar nőket - közölte honlapján a rendőrség csütörtökön.