Magyar nőket erőszakoltak meg marokkói férfiak Szicíliában, fejenként bő 7 évre küldte őket rács mögé a bíróság

Szicília;Olaszország;ítélet;szexuális erőszak;magyar nők;

2026-09-14 17:50:00 CEST

Gyorsított eljárásban küldték hűvösre az erőszaktevőket, így azonban az eredetileg kiszabható büntetés egyharmadát elengedték.

Két magyar női turistával szemben Szicíliában tavaly elkövetett szexuális erőszak miatt fejenként 7 év 2 hónap börtönre ítélt Catania büntetőbírósága két marokkói férfit, harmadik társukat pedig 7 év 4 hónapra - az elsőfokú ítéletet hétfőn hirdették ki.

A 23 és 26 év közötti férfiakat csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer-birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt ítélték el. Az ügy gyorsított eljárással zajlott, így az eredetileg kiszabható büntetés egyharmadát elengedték.

Marof Hamza és Arsab Marvan fejenként 7 év és két hónap börtönt kapott, Barsan Szufian 7 év négy hónapot. Ez két-két hónappal kevesebb az ügyészségtől kért büntetéshez képest. Az elkövetőket tavalyi elfogásuk óta egymástól elválasztva különböző olasz börtönökben tartják fogva. Jelen voltak az ítélet felolvasásakor, de nem kaptak szót a bírósági döntés bejelentése után.

A bűncselekmény elkövetésekor mind a három marokkói állampolgár illegális bevándorlóként tartózkodott Olaszországban, ezért azonban ebben az eljárásban nem kaptak büntetést. A nőknek járó kártérítésről a bíróság külön döntést hoz. Az összeghez az erőszak áldozatai számára létrehozott olasz állami alap is hozzájárul.

A két magyar nőt képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd az MTI-nek azt mondta, elégedett, mivel „jelentős ítéletről van szó, amely megerősítette az elvet, hogy ilyesmi Olaszországban nem történhet meg. Ilyen magatartás nem tűrhető el, és nem is fogadják el. A bíróság teljes mértékben hitelesnek tartotta az erőszakot elszenvedett fiatal nők beszámolóját.” A két nő a tárgyalásokon nem vett részt. Massimiliano Scaringella hangsúlyozta, hogy az áldozatok traumát éltek át, magánéletük védelmében távol kívántak maradni.

A történteket elsőként a La Sicilia napilap közölte, amelynek beszámolója szerint a turisták még tavaly augusztus utolsó napjaiban Catania tengerpartján elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra a két vádlottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik társuk is csatlakozott. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni a mobiltelefonját.

Korábban Sebastiano Ardita cataniai ügyészhelyettes az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a marokkói férfiaknak az ítéletet követően le kell tölteniük a börtönbüntetést, vagy Olaszországban, vagy származási országukban, ha az garantálja, hogy ott is letöltik a teljes büntetést. Sebastiano Ardita hangoztatta, hogy a szexuális erőszak büntetését az olaszországi hatóságok, köztük az ügyészségek és bíróságok prioritásként kezelik. Elmondta, hogy az olasz büntető törvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió elnevezés között.