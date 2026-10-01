A könyvfesztiválon debütál az az új hangoskönyvplatform, amely mesterséges intelligencián alapul, és lehetővé teszi az e-könyvek professzionális felolvastatását. Ez a lehetőség a látássérültek számára egészen új lehetőségeket nyit meg, hogy ők is azonnal hozzáférjenek a legújabb tartalmakhoz, ne kelljen hónapokat, akár éveket várniuk a hangoskönyvek megjelenésére.
Megdöbbenve értesült a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége arról, hogy 558 millió forint közpénzből olyan, a fogyatékos embereket célzó informatikai projekt valósult meg, amelyet az érintettek szervezeteivel nem egyeztettek, s mely szakmailag aggályos.
A Kossuth tér megújításánál a vakok és gyengénlátók szövetségének ajánlásait nem vették figyelembe, s olyan vakvezető sávokat helyeztek le, amelyek Magyarországon nem megszokottak. A kivitelező megígérte, hogy utólag változtat, ám eddig semmi nem történt. Ráadásul Csepelen mintha a falnak vezetnék a látássérülteket.