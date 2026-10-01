Akadálymentesítés mesterséges intelligenciával – a látássérültek számára ingyenesek lesznek a hangoskönyvek

A könyvfesztiválon debütál az az új hangoskönyvplatform, amely mesterséges intelligencián alapul, és lehetővé teszi az e-könyvek professzionális felolvastatását. Ez a lehetőség a látássérültek számára egészen új lehetőségeket nyit meg, hogy ők is azonnal hozzáférjenek a legújabb tartalmakhoz, ne kelljen hónapokat, akár éveket várniuk a hangoskönyvek megjelenésére.