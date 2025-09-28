Lemgyel László: Más hatalom lett a sors

A 2026-os választást, az Orbán-rendszer sorsát végső soron a lelkekben az fogja eldönteni, hogy az államfüggő és/vagy állam-kihasználó orbáni ember – a homo orbanicus – mikor érzékeli, hogy az állam immár Magyar Péter, s hogy vége az „állam én vagyok” orbáni rendnek.