Magyar Péter a magyar társadalommal folytatna párbeszédet a Tisza Párt programjáról

2024-06-22 16:26:00

A június 9-i választáson a második legnagyobb magyar politikai erő szervezői gőzerővel dolgoznak a párt átalakításán, az EP-képviselők pedig már munkához is láttak.

Miközben a kormánypárti médiumok, közöttük az úgynevezett köztelevízió még szombaton is címlapon, illetve vezető hírek sorában „rugózott” Magyar Péter csütörtök esti, balhéval végződött belvárosi szórakozásán, a Tisza Párt alelnöke újabb Facebook-poszttal jelentkezett. Tudatta, június 24-én hétfőn pártja jelöltjei átveszik az európai parlamenti és a budapesti képviselői mandátumokat a Nemzeti Választási Bizottságtól és a Fővárosi Választási Bizottságtól. Hozzátette, hogy EP-képviselőik ettől függetlenül már meg is kezdték a munkájukat, míg a Fővárosi Közgyűlés megválasztott tagjai ugyanezt csak októbertől tehetik majd meg.

Magyar, ahogy arról már a választási kampány során is említést tett, megerősítette, hogy országjárásának kezdete óta megindult a szakmai munka. A pártjában megalakultak már a szakmai munkacsoportok „a polgárokkal kötendő társadalmi szerződés (szakmai program)” elkészítésére. A működést a nyilvánosság előtt tervezik, be is mutatják hamarosan a résztvevőket, illetve várják további szakemberek csatlakozását is.

– A program összeállításakor minden érdekvédelmi szervezettel, szakmai körrel és kamarával egyeztetni fogunk, illetve várjuk minden honfitársunk releváns javaslatait. Mindenről nyílt párbeszédet szeretnénk folytatni – szögezte le Magyar Péter. Mint írta, a Tisza Párt szervezetét úgy alakítják át, hogy abba sok ezer szimpatizáns beléphessen, új alapszabályon dolgoznak, létrehozzák az ifjúsági szervezetüket, és különböző platformokat is alakítanak. Aki nem vállal párttagságot, hangsúlyozta, de egyetért velük, az csatlakozhat majd a Legyél a változás Egyesülethez és a Talpra Magyarok Közösségéhez is.