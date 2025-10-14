A tárlaton a szerb művész számos hírhedt performansza elevenedik meg, de a spirituális oldalát is megismerhetik a látogatók.
A világhírű szerb performanszművész online adott exkluzív interjút az Egyesült Államokból a Népszavának a bécsi Albertina Modern múzeumban októberben nyíló kiállítása előtt.
A szerb performanszművész egy jótékonysági gyűjtés kedvéért megidézi A művész jelen van című, legendássá vált elpőadását.
Nem hagyja szó nélkül az orosz-ukrán háborút a művészvilág. Az Ukrajnában született koncertszervező Bogdan Gomilko egyetért a Putyin-hívők letiltásával és rengeteg hazáját támogató művésszel beszélt. És olyanokról is tud, akik orosz rajongótáboruk miatt nem vállalják nyíltan a háborúellenességet.
Sikerült a legfontosabb performance-ait audiovizuális eszközökkel újrateremteni, megidézni. És működik.