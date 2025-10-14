„Nemet a háborúra”

Nem hagyja szó nélkül az orosz-ukrán háborút a művészvilág. Az Ukrajnában született koncertszervező Bogdan Gomilko egyetért a Putyin-hívők letiltásával és rengeteg hazáját támogató művésszel beszélt. És olyanokról is tud, akik orosz rajongótáboruk miatt nem vállalják nyíltan a háborúellenességet.