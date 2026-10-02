Marina Berlusconi továbbra is üzletembernek tartja magát, mégis egyre gyakrabban jelenik meg a Forza Italia kormánypárt belső vitáinak hátterében. A családi név, a médiabirodalom és a párt történelmi finanszírozása miatt minden megszólalása közvetlen politikai súlyt kap.
Az adócsalásért elítélt Silvio Berlusconi volt olasz kormányfő pénteken megkezdte büntetése letöltését a Milánó közeli Cesano Bosconéban levő idősek otthonában. A kisvárost megszállta a világsajtó.
Marina Berlusconi a legesélyesebb arra, hogy átvegye apjától a Forza Italia irányítását. Ő azonban egyelőre az üzleti életben kíván maradni. Szakértők szerint azonban előbb-utóbb beadja a derekát, nem tud nemet mondani apjának.