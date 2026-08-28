A Transparency International Magyarország elnöke szerint a vagyonvisszaszerzésben hosszabb távon a 10-30 százalék közötti eredmény lehet reális, miközben az új hivatal sikerét elsősorban a konkrét ügyek előrehaladása mutatja majd.
Magyarország a korrupció mértékével az Európai Unió sereghajtója lett. Martin József Péter, a Transparency International magyarországi ügyvezető igazgatója ennek fő okát abban látja, hogy a magyar államot foglyul ejtették. Ennek iskolapéldája a Völner-Schadl ügy.
A kormányzat intézményesítette, ezért évről évre emelkedik a visszaélések kockázata Magyarországon. Martin József Péter, a Transparency International magyar ügyvezetője szerint csatlakoznunk kellene az Európai Ügyészséghez, de a társadalom tagjainak erőteljes fellépését ez sem pótolhatja.
Egy végletesen központosított, az Európai Unióban is egyedinek mondható formája épült ki a korrupciónak itthon - mondja Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa. Ez a rendszer része és nem mellékhatása.
2016 fekete év volt a magyar sajtószabadság történetében - értékel Martin József Péter. A Transparency International magyarországi ügyvezető igazgatója szerint a gyakorlatban úgy szűkül a nyilvánosság, hogy a kormányhoz hű oligarchák vásárolják fel a médiumokat, így az ellenzéki identitású és/vagy pártatlan lapok egyre nehezebb, sőt ellenségesebb környezetben kénytelenek működni. Mindez nemcsak a sajtószabadságot, hanem Magyarország fejlődését is veszélyezteti, hiszen a nyilvánosság korlátozása kedvez a korrupció terjedésének, ami végső soron a gazdasági teljesítményben is tükröződik, vagy tükröződni fog.
Korrupt országban élünk?
Mennyire korrupt Magyarország?