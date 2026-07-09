Márton András, a KFT zenekar egyik alapító tagja lapunknak úgy nyilatkozott, megfelelő jogi képviselet birtokában tárgyalnak tovább a Heineken Hungária Zrt.-vel a Balatoni nyár szerzői jogairól.
Létkabaré tizenhat képben a 6szín Teátrumban.
A TÁP Színház ma mutatja be a Szkénében az Irány Hawaii! című új produkcióját. Vajdai Vilmos rendezésében a Jászai-díjas Márton András színművész alakítja az egyik főszerepet, aki lapunknak azt mondta, a függetlenek nem hagyják, hogy bárki megkösse a kezüket.
Halász Judit az év színésznője, Thuróczy Szabolcs az év színésze díjat vehette át a Bethlen Téri Színházban, az Arany Medál-díjak keddi átadásán. Életműdíjjal Márton András színművészt tüntették ki, az év írójának Németh Gábort választották. A közönség a legígéretesebb fiatal tehetségnek Osváth Judit színésznőt tartotta.
A kiváló színész, Márton András a Bóta Café vendége augusztus 3-án, szerda este 9 órától a FIX Tévében.