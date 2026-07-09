Akiket az átkozott morális kényszer hajt

A TÁP Színház ma mutatja be a Szkénében az Irány Hawaii! című új produkcióját. Vajdai Vilmos rendezésében a Jászai-díjas Márton András színművész alakítja az egyik főszerepet, aki lapunknak azt mondta, a függetlenek nem hagyják, hogy bárki megkösse a kezüket.