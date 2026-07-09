Balatoni nyár: megszólalt a KFT egyik alapító tagja, egyetlen szón múlhat a jogi háború a Heinekennel

szerzői jog;Márton András;KFT;Heineken;

2026-07-09 10:00:00 CEST

Márton András, a KFT zenekar egyik alapító tagja lapunknak úgy nyilatkozott, megfelelő jogi képviselet birtokában tárgyalnak tovább a Heineken Hungária Zrt.-vel a Balatoni nyár szerzői jogairól.

Közleményt adott ki a KFT zenekar, mert véleményük szerint a Heineken Hungária Zrt. szerzői jogsértést követett el velük szemben: a cég a megkérdezésük és előzetes hozzájárulásuk nélkül használta fel az 1984-ben írt Balatoni nyár című slágert egy alkoholmentes terméke nevéhez és marketingjéhez.

A dal az együttes negyedik lemezén, az 1986-os Siker, pénz, nők, csillogáson meg először, a zenekar karrierjének egyik legsikeresebb darabja lett. Az évtizedek alatt olyannyira népszerűvé vált, hogy sokaknak kétségkívül a KFT slágerét idézheti a szókapcsolat. Azonban egyelőre – az ügy részleteinek ismerete nélkül – úgy néz ki, ez a tyúk vagy a tojás esete egészen addig, amíg a zenekar nem képes egyértelműen bizonyítani a dal sajátos kulturális jelentőségét.

A „sajátos” kifejezés nem véletlen: a szerzői jogról szóló törvény értelmében a dalszövegek valóban művészeti alkotásnak minősülnek, a szövegírókat pedig valóban védi a törvény – bizonyos feltételek mellett. A dalok címének védelmével például úgy fogalmaz: „A szerző engedélye szükséges a mű sajátos címének felhasználásához is” – ebből valószínűleg a „sajátos” rész bizonyítása lesz kérdéses, amennyiben sikerül, akkor valóban engedélyhez kötött annak felhasználása. Kérdés, hogy a jogi illetékesek előtt elég lesz-e az, hogy a dal kétségkívül a magyar könnyűzene egyik legismertebb száma immár 40 éve. Márton András, a zenekar egyik alapítója kérdésünkre elmondta: korábban jogi képviselőjük már ismertette álláspontjukat a céggel, a kedden publikált közlemény már egy második állásfoglalás az igazuk mellett. Az együttes arra törekszik, hogy a céggel peren kívül egyezzen meg.

Egyelőre azonban arról Márton András nem árulhatott el részleteket, hogy pontosan milyen jogi kifogásokkal élhetnek, amelyekkel számukra kedvezően alakulhat a tárgyalás vége.

A Heineken Hungária Zrt.-hez többféle sörmárka tartozik, mások mellett a Soproni is. A vállalat februárban tette közzé honlapján, hogy nemsokára egy alkoholmentes, görögdinnye-lime ízű radlerrel jelentkezik. A cég maga is úgy fogalmaz, véleményük szerint az új íz sokakat emlékeztet majd a vízparti élményekre. Ekkor kapta a Balatoni Nyár elnevezést a termék.

A Heineken Hungária Zrt. nem sokkal a zenekar közleménye után nyilvánosan, a sajtóból érkező számos megkeresésre úgy reagált, számukra kiemelten fontos a szellemi tulajdon védelme, a jogszabályokat épp ezért minden esetben betartják. Véleményük szerint viszont azért nem történt jogsértés, mert a „balatoni nyár” kifejezés a magyar köznyelvben gyakran használt szókapcsolat, továbbá hangsúlyozzák, hogy a zenéből sem a marketinghez, sem a termék arculatához nem használtak fel a dallamból és a dalszövegből sem elemeket.