Az épület kapuit szeptember 4-én zárták be minden magyarázat nélkül, a hónap közepén pedig már javában zajlott a kiürítés.
A vevő ebben az esetben is ugyanaz a cég, mint amelyik a miniszterelnök vejének két ausztriai hotelét is megvásárolta az év elején.
Egy motoros a helyszínen életét vesztette. A 24-es főút érintett szakaszát lezárták.
Teljes szélességében lezárták a 24-es főutat Mátraházán, ahol kiégett egy menetrend szerint közlekedő autóbusz - közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője vasárnap.
Kiosztották az Év szállása 2016 verseny díjait, az idén a négycsillagos superior mátraházai Residence Ózon vehette át az Év szállásának járó elismerést - közölte a versenyt négy éve elindító Szallas.hu portál