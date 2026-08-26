Hekkertámadás ért egy mátraházi hotelt

hackertámadás;online bűnözés;Mátraháza;

2026-08-26 09:36:00 CEST

Egyelőre vizsgálják, hogyan történt a behatolás.

Ismeretlenek feltörték a mátraházi Hotel Ózon informatikai rendszerét augusztus 1-jén, a támadók pedig a szálloda szerverein titkosították az adatállományokat.

A Turizmus.com-nak az igazgató, Hoffmann Henrik arról beszélt, hogy a feloldáshoz szükséges kulcsért 25 ezer eurót követeltek, de a hotel nem fizette ki a váltságdíjat.

A történtek miatt elérhetetlenné vált a front office rendszer, a könyvelés és a levelezés, egy ideig pedig azt sem tudták az informatikai rendszerből megállapítani, kik tartózkodnak a szállodában, illetve kik érkeznek másnap.

Az incidens a 2022. november 1. és 2026. július 31. között rögzített foglalási adatokat érinthette, köztük neveket, elérhetőségeket, lakcímeket és személyi igazolványok számát.

Három hónappal korábban mintegy 15 millió forintból újították fel a szerverparkot, és többszintű biztonsági mentést használtak. A támadók azonban először a mentési szervereket titkosították, így a friss másolatok is hozzáférhetetlenné váltak. A szállodai adatbázisból június 30-i használható mentés maradt, ezért nagyjából egy hónap adatait kellett rekonstruálni. A helyreállítás hetekig tartott. A legsúlyosabb időszak körülbelül 36 órán át tartott, de a szálloda nem zárt be. A szobakártyák kiadására szolgáló rendszer és az épületfelügyeleti rendszer sem működött. Mintegy 25-30 szoba távozó vendégeinél a hotel a fizetendő összeget sem tudta meghatározni, ezért őket úgy engedték el, hogy később kapják meg a számlát. Az éttermi és bárfogyasztást közvetlenül készpénzzel vagy bankkártyával rendezték.

A támadás pontos módját még vizsgálják.

A szakemberek jelenlegi feltételezése alapján nagyobb eséllyel egy munkatársak által használt távoli asztali kapcsolaton keresztül, egy megnyitott fájllal juthattak be, de Hoffmann Henrik jelezte, hogy ez még nem végleges megállapítás.

Az incidens után átalakítják a Hotel Ózon adatmentési rendszerét: jobban elkülönítik az adatbázisokat és a virtuális szervereket, emellett felhőalapú és a hálózatról leválasztott fizikai biztonsági másolatokat is használnak majd.