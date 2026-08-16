Televíziók, számítógépek, mosógépek mellett autószalon nyílt a budapesti Pólus Centerben. Az autóvásárlási szokások átalakulása nyomán indítja el ezt a kísérletet a Media Markt áruház, valamint a Schiller Autó. Egy autószalonnak sokat kell módosítania a hozzáállásán, ha nem szeretne eltűnni az online vásárlási szokások következtében. Olyan ügyfélélményre kell törekedni, ami bővebb egy egyszerű végigkattingatásánál – mondta Schiller Márk, a Schiller Autó marketingigazgatója az első, a műszaki áruház eladóterében kialakított miniszalon megnyitóján.
Számos kutatás szerint érdemi bevételnövekedést hoz az 2024-es Black Friday eseménysorozat azzal együtt is, hogy a vevők mind tudatosabbak és egyre nehezebb impulzusvásárlásokra rávenni őket.
A GVH Versenytanácsa 23,9 milliós bírságot is kiszabott az elektronikai áruházláncra.
Megtévesztő és hiányos reklámok miatt 10 millió forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Média Marktot.