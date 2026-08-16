Eljöhet az autószalonok vége is, változtatni kell a hozzáálláson

Televíziók, számítógépek, mosógépek mellett autószalon nyílt a budapesti Pólus Centerben. Az autóvásárlási szokások átalakulása nyomán indítja el ezt a kísérletet a Media Markt áruház, valamint a Schiller Autó. Egy autószalonnak sokat kell módosítania a hozzáállásán, ha nem szeretne eltűnni az online vásárlási szokások következtében. Olyan ügyfélélményre kell törekedni, ami bővebb egy egyszerű végigkattingatásánál – mondta Schiller Márk, a Schiller Autó marketingigazgatója az első, a műszaki áruház eladóterében kialakított miniszalon megnyitóján.