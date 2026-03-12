A magyar fiatalok is szoronganak a lakhatási válság és költségek miatt, de senki és semmi nem kínál gyors megoldást

Az európai – köztük a magyar – lakosság nagy része szorong a lakhatási válság és költségek miatt: akad város, ahol egy család szinte teljes jövedelme sem elég a lakbér vagy a lakáshitel kifizetésére. Mindez kihat a munkaerőpiacra, a gyerekvállalási kedvre és hosszú távon a nyugdíjkasszára is, az Unió pedig egyelőre nem ígér gyors megoldást.