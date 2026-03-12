Az európai – köztük a magyar – lakosság nagy része szorong a lakhatási válság és költségek miatt: akad város, ahol egy család szinte teljes jövedelme sem elég a lakbér vagy a lakáshitel kifizetésére. Mindez kihat a munkaerőpiacra, a gyerekvállalási kedvre és hosszú távon a nyugdíjkasszára is, az Unió pedig egyelőre nem ígér gyors megoldást.
A spanyol nyarakhoz immár ugyanúgy hozzátartozik az erdőtűzszezon, mint az extrém hőség. Máshol áradások pusztítanak.
Közel fél évszázad után derült fény egy svájci múmia kilétére. A hetvenes években egy bázeli templomban megtalált tetemet hosszú évtizedekig vizsgálták genealógusok és a molekuláris genetika szakértői - tudósít az Euronews.
A Párbeszéd határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, amelyben követeli a sürgősségi ellátással kapcsolatban felmerült problémák haladéktalan megoldását. A párt egy, Kanadában is működő besorolási rendszer kialakítását javasolja, valamint felkérik a kormányt egy új informatikai rendszer létrehozására - írja közleményében a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea.
A menekültválság még nem ért véget, de "Európában jól, Németországban pedig nagyon jól" halad a válság megoldása - ezt mondta Thomas de Maiziere német belügyminiszter pénteken Berlinben az első fél év menekültügyi folyamatairól szóló kormányzati jelentés bemutatóján.
Mintegy tizenöt európai baloldali vezető politikus tanácskozik ma Párizsban, Francois Hollande francia államfő meghívására. Az AFP hírügynökség úgy tudja, olyan Európa-projekten dolgoznak, amely túlmutat a pillanatnyi válsághelyzeten.