Phenjan kijátssza az ENSZ-szankciókat

Bár tavaly nagy meglepetésre Kína is megszavazta az ENSZ Biztonsági Tanácsában az Észak-Koreával szembeni megszorító intézkedéseket, az észak-koreai rezsim könnyen kijátssza a szankciókat. Az ENSZ jelentése szerint Phenjan külképviseleteit használja fel a csempészetre és a szankciók megkerülésére.