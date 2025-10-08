Tüntetők követelték a Szlovák Információs Szolgálat vezetőjének leváltását Pozsonyban

Noha Peter Pellegrini szlovák államfő ma aláírta az 1,3 milliárd eurós brutális megszorítócsomagról szóló törvényt, Pozsonyban szerda este nem emiatt vonultak utcára az emberek.
A kedélyeket egy politikai befolyásolási ügy borzolja, amelynek főszereplője Pavol Gašpar, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) vezetője. A tüntetést a SaS párt hívta össze, de a többi ellenzéki formáció is támogatta. A tiltakozók Gašpar leváltását követelték. Azt skandálták, nem akarnak „egy tetovált maffiózót” a SIS élére.
Gašpar augusztusban egy luxusautót vezetve ütközött Nyitrán egy másik autóval, egy kislány sérült meg. Bár a rendőrség vizsgálatot indított, az ügyet máig nem tisztázták. Az viszont kiderült, hogy a SIS vezér a baleset után nem a segélyhívó számot tárcsázta, hanem a kerületi rendőr-főkapitányság vezetőjét hívta fel, aki civilben ki is ment a helyszínre.
Gašparnak már a kinevezése is hullámokat vert, ő ugyanis a korrupció és bűnszervezet létrehozása vádjával eljárás alá vont volt rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar fia. Az apa jelenleg a Smer politikusaként a parlament alelnöke. A Fico-kormány hivatalba lépése után átszervezte az igazságszolgáltatást, így Tibor Gašpar, több érintettel együtt megúszta. Fia is részese volt korábbi ügyeinek, ezt az ún. vadászház hangfelvételek igazolják, karjára pedig egy ismert maffiózó portréját tetováltatta.Megtört az egység, Szlovákiában ellenzéki szavazatokkal fogadták el a 2018-as magyarnál is durvább alkotmánymódosítást