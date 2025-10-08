korrupció;Szlovákia;tüntetés;megszorító intézkedések;Szlovák Információs Szolgálat;befolyásolás;

2025-10-08 20:02:00 CEST

Tüntetők követelték a Szlovák Információs Szolgálat vezetőjének leváltását Pozsonyban

A tiltakozók azt skandálták, nem akarnak „egy tetovált maffiózót” a SIS élére.